Yıldırım Beyazıt dergi çıkardı

Bir yıl boyunca yoğun bir çalışma sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin yapmış oldukları çalışmaların yer aldığı “Yıldırım Hatipler” dergisi okuyucusuna merhaba dedi.

Öğretmenlerin makalelerinin, öğrencilerin deneme, şiir ve araştırma yazılarının yanı sıra röportajların yer aldığı dergide okulda bir yıl boyunca yapılan faaliyetlerle ilgili fotoğraflara yer verildi.

Okul Müdürü Yakup Duran, derginin girişine yazdığı yazıda, “ Yaklaşık 15 yıla yakın öğretmenlik hayatımın içerisinde çalışma imkanı bulduğum yedinci dergimiz olan ‘Yıldırım Hatipler’ dergimiz ile siz değerli okuyucularımızla birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyduğumu yazımın hemen girişinde belirtmek isterim” dedi.

Öğrencilerin bir okul gazetesi çıkarmak ile ilgili taleplerini yerine getirmek için öğretmenlerle bu işe koyulduklarını belirten Duran, “Okulumuzun bir yayınının olması bizim için hayaldi. Fakat bu hayalimiz gerçek oldu. Artık hem bir gazetemiz hem de bir dergimiz var. Bize destek olan başta öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Çorum’da ki ortaokullar arasında dergi çıkaran ilk okul olma özelliğine sahip olduklarını belirten Duran, “Öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu emeklerinden, gayretlerinden, özveri çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)