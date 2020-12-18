Yıldırım'a İstanbul’dan özel tablo

Garguca Platformu Kurucusu Küçükçakan, Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım’a, Merve Dağ tarafından çizilen Gargucanın özel tablosunu hediye etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a Garguca'nın özel tablosu hediye edildi.

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Garguca Platformu Kurucusu Umut Küçükçakan, Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Küçükçakan, Başkan Yıldırım'a Merve Dağ tarafından çizilen Gargucanın özel tablosunu hediye etti.

Muzaffer Yıldırım da ziyareti ve hediyesi için Garguca Platformu Kurucusu Küçükçakan'a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)