Yıldırım: “23 Nisan dünya çocukları için özel bir gün”

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, 23 Nisan’ın Türk Milleti’nin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin ve her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelendiği özel bir bayram olduğunu belirten Yıldırım, “Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm Kahramanlarını Aziz Şehitlerimizi Rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)