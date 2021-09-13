Yılda 750 ton atık sterilize edilecek

Pandemi nedeniyle tıbbi atık miktarının arttığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, daha önce yıllık kapasitesi 350 ton olan tesisin 750 tona çıkarıldığını söyledi. Pandemi nedeniyle sağlık tesislerinden çıkan tıbbi atığın yıllık 750 ton gibi bir rakama ulaşması nedeniyle, tesisteki ekonomik ömrünü de tamamlamış sterilizasyon cihazını yenisiyle değiştirdiklerini vurgulayan İsmail Yağbat, “Yeni aldığımız sterilizasyon cihazımız, çevreye daha duyarlı elektrik maliyeti ve karbon salınımı daha az olan ve doğalgazla çalışan bir sisteme sahip. 15 gün içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp cihazımızı hizmete sunacağız. Yeni cihazımızla birlikte 3 vardiya yerine tek vardiya olarak çalışacağız bu anlamda iş gücünden ve yaklaşık %50 yakıt giderlerinden de tasarruf edeceğiz. Ayrıca, atık su deşarjı konusunda da %90 civarında bir tasarruf sağlanmış da olacak. Çorum merkezde ve 14 ilçemizde 220 sağlık tesisindeki tıbbi atıkları alarak sterilize etmeye ve çevreye daha sağlıklı bir atık haline dönüştürmeye devam edeceğiz. Devreye aldığımız yeni tesisimiz Çorum’umuza uzun yıllar hizmet edecek.” dedi.



