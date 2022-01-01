Yılbaşında sürücülere ceza yağdı

Yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülere alkol ve aynı zamanda ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, “İlimizin pek çok bölgesinde şok alkol uygulaması yapıyoruz. Alkollü araç kullanan sürücüler başta olmak üzere, abartı egzoz drift yönünden de gece boyu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

(Yusuf ÇINAR)