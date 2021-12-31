Yılbaşı için tedbirler alındı

Çorum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın vatandaşların 2022 yılını huzur ve güven ortamı içerisinde karşılamalarını temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazasını sağlamak maksadıyla trafik ve asayiş tedbirlerinin alındığın duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yılbaşı akşamı emniyet sorumluluk alanında; trafik ve asayiş ekipleri olarak toplamda 100 ekip ve 746 personelin katılımı ile emniyet tedbirleri alınacaktır.

Jandarma sorumluluk alanında ise; 62 trafik, 163 asayiş ve 30 diğer unsurlar olmak üzere toplamda 255 ekip ve 793 personelin katılımı ile emniyet tedbirleri alınacaktır” denildi. (Haber Merkezi)

