Çorum’da meydana gelen olayda tek başına yaşayan Satı Uygun, evinin önünde oturduğu sırada yılanı gördü. Hemen yanında bulunan komşusu Elvan Metin’e seslenen yaşlı kadın, “Evime yılan girecek” dedi. Elindeki sopa ile yılana doğru giden yaşlı kadın, korkmadan yılanı kısa sürede yakaladı. Komşusu Elvan Metin ise Satı Uygun’a yakaladığı yılanı doğaya salmasını istedi. Yaşlı kadın, daha sonra yılanı doğaya salıp evine geri döndü.(Yusuf ÇINAR)
Yılanı sopa ile doğaya bıraktı
Evine girmek üzere olan yılanı gören 73 yaşındaki Satı Uygun, soğuk kanlılıkla yılanı elindeki sopa ile yakalayıp doğaya saldı.
03 Mayıs 2020 Pazar 19:30