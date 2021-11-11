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“Yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan dikilecek”

Çorum’da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bugün binlerce fidan dikildi. Vali Mustafa Çiftçi, Muğla ve Antalya’da meydana gelen orman yangınlarının ardından Orman Genel Müdürlüğünce Türkiye’de yaşayan her vatandaş için 3 fidan dikilmesi amacıyla başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Çorum’da 2021 yılı sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidanın toprakla buluşacağına söyledi.

Güncel 11.11.2021, 18:52 11.11.2021, 19:42
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Çorum’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Bayat Gediği Mevkii’nde ağaçlandırma sahasında düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık ve protokol mensupları, öğrencilerle fidan dikti.

SON 20 YILDA 71 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

Fidan dikme töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un yüzölçümünün 1 milyon 280 bin hektar alan olduğunu belirterek, bu yüzölçümün 475 bin hektar alanın ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Çorum’un şu anda yüzde 38’inin ormanlarla kaplı olduğunu aktaran Çiftçi, “Son 20 yılda Orman İşletme Müdürlüğünün yapmış olduğu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çerçevesinde ilimizde toplam da 71 milyon fidan dikilmiştir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırmalarla ilimizin fidan varlığı yüzde 26 buçuk artmıştır” dedi.

HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK

Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarıyla orman varlığımızın büyük ölçüde zarar olduğunu dile getiren Çiftçi, Orman Genel Müdürlüğünün bunu telafi etmek için bir kampanya başlattığını söyledi. Kampanya çerçevesinde 84 milyon vatandaşın her biri için 2021 yılının sonuna kadar 3’er tane fidan dikileceğini anlatan Çiftçi, şöyle devam etti: “İlimizin nüfusu 530 bin. Bu yılın sonuna kadar toplamda Çorum’da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulacak. Eskilerin bir tabiri var ormansız vatan vatan değildir diye dolayısıyla gelecek kuşaklarımıza yavrularımıza daha iyi bir vatan bırakabilmek için hepimizin ağaçlandırma çalışmalarına maddi manevi olarak katkıda bulunması gerekiyor.”

Çiftçi, her sene ağaçlandırma çalışmalarını yapan Orman teşkilatına, belediyeye ve diğer katkı veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 

2019'DA REKOR KIRILMIŞTI

11 Kasım 2019'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes Seferberliği" gerçekleştirilmiş ve bir günde 13,7 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. O gün Çorum'da 303 bin 150 fidan dikimi yapılarak kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme" rekoru, Guinness yetkililerince tescillenmişti.

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