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“Yıkım Ocak’ta bitecek, hastane inşaatına da hemen başlanacak”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, eski devlet hastanesinde yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İhaleyi alan firmanın yıkım çalışmalarına başladığını bildiren Ceylan, 2022 yılında tüm çalışmaların tamamlanacağını ve bölgenin modern bir hastaneye kavuşacağını söyledi.

Güncel 31.12.2021, 19:00
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AK Parti’nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana pek çok yenilik ve yatırım yaptığını belirten Ceylan, “Her zaman dedik Çorum’u bölgenin sağlıkta yıldızı yapacağız. Hedeflerimizi o yolda koymuştuk. Pandemi süreci de ne kadar doğru işler yapmış olduğumuzun, ne kadar geleceğe yatırım yapmış olduğumuzun bir göstergesi oldu. Dünyada yaşanan salgında bize medeniyetin beşiği olarak gösterilen Avrupa’daki o görüntüler hamdolsun ne Çorum’da ne de ülkemizde yaşandı. Tüm vatandaşlarımızın tedavisini hepsinin oldukları illerde başarılı şekilde atlattık. Bunun için de tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum’da sağlık alanında pek çok hizmet yaptıklarını anlatan Ceylan, Eski Devlet Hastanesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Ceylan, Eski Devlet Hastanesi’nde A ve B bloğun yıkılmasına, C bloğun ise yüzde 20 güçlendirilmesine karar verildiğini bu kapsamda ihaleyi alan firmanın yıkım çalışmalarına başladığını söyledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ÇORUM’A AYRI BİR ÖNEM GÖSTERİYOR”
Salgın süreci yaşanmasa Devlet Hastanesi’nin şu ana kadar halkın hizmetine sunulacağını dile getiren Ceylan, “Biz verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk ancak 2 yıllık bir salgın süreci yaşadık bu noktada gecikmeler yaşandı. Ancak sağ olsun Cumhurbaşkanımız Çorum’a ayrı bir önem gösteriyor. Şu ana kadar bizi hiçbir konuda kırmadı. Ve güçlendirme aşamaları bitti. Şimdi yıkım aşamasındayız. Yıkım aşamasının bir an önce bitmesi için yerelde İl Sağlık Müdürlüğünün aracılığıyla ihaleye çıktık. Alan firma çalışmalarına başladı. Eski doğum hastanesi diye bildiğimiz bölüm tamamen yıkıldı, temizlendi. Özellikle gittim baktım b bloğun da yıkımı tamamlandı” diye konuştu. 


“POLİKLİNİK HİZMETİ AKSAMAYACAK”
Hastaneden şu ana kadar poliklinik hizmeti alan vatandaşların endişelenmemesi gerektiğinin oradaki hizmette herhangi bir aksama olmayacağının altını çizen Ceylan şunları söyledi: 
“Biz oraya çelik konstrüksiyondan bir bina yaptık ve bitmek üzere. Bahçelievler, Binevler, Fatih Caddesi veya Çorum’un herhangi bir yerinden bu hastanede poliklinik hizmeti alanlar için şu anda yanında yapmış olduğumuz binada muayene devam edecek. Yani, devlet hastanesinin inşaatı devam ederken de yine hemşehrilerimiz aynı bölgede poliklinik hizmeti alabilecekler. C blok komple kalacak yüzde 20 güçlendirilecek. Ve bunun yanına biz onun da projesi bitti şu anda ameliyathanelerin röntgen ve emar cihazlarının diğer tıbbi cihazların konulabileceği, yoğun bakım ünitelerinin olabileceği 16 bin metre kare kapalı 4 katlı ayrı bir bina yapacağız. 2 binayı birleştirerek Çorum’a şu ana kadar söz verdiğimiz neyse halkımızın hizmetine bu hastanemizi sunmuş olacağız. Devlet hastanesine yakın olan kardeşlerimiz de inşallah daha konforlu sağlık hizmeti alacaktır.” 

“HEDEFİMİZ 2022’NİN SONUNDA HİZMETE SUNMAK”
Salgının dünyada her alanda gecikme yaşattığını hatırlatan Ceylan, “Eski normale dönemedik. O zaman açıkladığımız rakam 128 milyon liraydı. Şu an da 168-170 milyon lira gibi bir maliyetimiz var. Bizim hedefimiz inşallah 2022 yılının sonunda hastanemizi halkımızın hizmetine sunmak” ifadesini kullandı. 

“YIKIM 15 GÜN İÇİNDE BİTİRİLMİŞ OLACAK”
Yıkım firması sahibi Murat Karadoğan yıkım çalışmalarıyla ilgili, “Dört iş makinemizle ve çok sayıda çalışanımızla yıkım çalışmamız son sürat devam etmektedir. 10 güne kadar tüm yıkım çalışmalarımız tamamlanmış olacak ve 15-20 gün içerisinde de temizleme çalışmaları da tamamlamış olacağız” dedi. (Nurdan Akbaş-Yusuf ÇINAR)

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