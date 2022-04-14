Yıkım bölgesinde inceleme yapan Başkan Aşgın: "Belediyenin kararlı tavrı devam edecek"
Çorum Belediyesi, Çomar barajı havzalarında yapılaşmaya göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde karar alınan yapılar yıkılmış, Belediyenin bu konuda ne kadar kararlı olduğu görülmüştü.
Güncel 14.04.2022, 18:25
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı teknik ekiple bölgeye giderek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Aşgın, Çomar barajı havzasındaki kaçak yapılaşmaya karşı kararlı tavırlarının devam edeceğini vurguladı.
Başkan Aşgın, sadece Çomar barajı bölgesinde değil şehrin tamamında kaçak yapılara göz açtırmayacaklarını kaydetti.
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