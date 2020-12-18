Yiğit’in isteğini, Başkan Aşgın yerine getirdi

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla hayvan severlerin takdirini kazanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendisinden hayvan besleme kabı isteyen Yiğit’in isteğini yerine getirdi.

Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden 12 yaşındaki Yiğit Kaan Cenik, mahalle muhtarlığına giderek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayvan besleme kabı talebini videoyla göndermek istediğini söyledi. Bunun üzerine Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, mesajı Belediye Başkanı Aşgın’a gönderdi. Videoyu izleyen Başkan Aşgın, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne talimat vererek Yiğit Kaan’ın isteğinin yerine getirilmesini söyledi.

Ekipler besleme kabını, Gülabibey Mahalle Muhtarlığı’nın arkasında bulunan semt parkına Yiğit Kaan Cenik ile birlikte yerleştirdi. (Haber Merkezi)