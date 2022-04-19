Yiğitcan Burak Tur araç filosunu yenildi

Firma sahibi Satılmış Candan, 9+1, 19+1, 29+1, 46 ve 50 kişilik araçlarla hizmet kalitesini artırdıklarını belirterek, Merzifon Havaalanı servis hizmetini de devam ettirdiklerini söyledi.

Candan, A grubu seyahat acentesi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler için her zaman hizmete hazır olduklarını vurguladı.

(Aliye ÖNCEL)

