“Yiğidin harman olduğu Çorum’a selam”

Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “147. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şehrimize ve projelerimize verdiği destekler nedeniyle şükranlarımızı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yiğidin harman olduğu Çorum’umuza selamları var” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

