YHKB, Hattuşa’ya Hitit motifli çeşme yapacak

Toplantıya, Birlik Başkanı Vali Varol’un yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve birlik personeli katıldı.

Vali Varol’un açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan toplantıda Haziran ayı aylık cetvelleri tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın hazırladığı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm başlıklı 2019 Yılı Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısına sunulması planlanan yeni proje konuları,

‘’Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonu Tanıtım Materyalleri İşi” kapsamında hazırlanan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerinin ve Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonu Tanıtım Filmlerinin güncellenmesi ile ilgili yürütülen ön çalışmalar, YHKB ve 4 İlin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin iş birliği ile hazırlanacak olan Türkiye’deki yerel turizm ve seyahat acentalarının yetkililerine Yeşilırmak Havzası (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) İllerinin turizm potansiyelinin bilinirliğinin sağlanması için havzanın potansiyelini yerinde deneyimleyerek oluşturulan turizm değerlerinin, turizm profesyonellerine tanıtılmasına yönelik ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile

“Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli altyapı çalışmaları kapsamında da; Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek yapım işi gerçekleştirecek firmaya 20 gün içinde yer teslimi yapılacak olan Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışmasının ihale ve sözleşme bilgileri konusunda bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca Boğazkale’de Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan bölgedeki çalışmalar, Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımına ait revize değişiklikler hakkında bilgiler verildi.(Haber Merkezi)