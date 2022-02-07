YHKB encümeni toplandı

YHKB Encümeni Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı’nın başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Er, Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt ve Birlik personelleri katıldı.

Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı’nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, 2022 yılı Birlik Encümen Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. Ayrıca birliğin yürüttüğü projeler ile çalışma konuları hakkında sunum yapılarak, gündem maddeleri görüşüldü.

(Haber Merkezi)

