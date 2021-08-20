Yetiştiricilere süt sağım makinesi hijyen eğitimi

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan yetiştiricilerine yönelik süt sağım makinesi kullanım ve hijyen konulu bir eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Hayvan Sağlığı Yet. ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader katıldı.

Süt sağım makinesi alan üreticilere bu makinenin kullanımı ile hijyeni konusunda düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren İl Müdürü Sarı; “Süt sığırcılığının genelde küçük aile işletmeciliği halinde yapıldığından makineli sağım sayesinde süt sağım işlemi daha kısa sürede tamamlanacak, iş gücü büyük oranda azalacak, süt verimi artacak ve elde edilen süt, daha temiz ve hijyenik olacaktır. Doğru malzemelerle, doğru şekilde temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını sağlayarak elde edilen sütün kalitesini zedelememek, ürünümüze yanlış temizleme malzemeleri ile zararlı kalıntı bulaştırmamak ve doğru dezenfeksiyon ile makinamızın kullanım ömrünü uzatmak temel amacımızdır” dedi.

Tarım Müdürü Sarı, eğitime katılan üreticilere de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

