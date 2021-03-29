Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği’nin projesine onay

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Gençlik Projeleri Destek Programı “2020-I Genel Çağrı” başvuru dönemi kapsamında Çorum Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği tarafından hazırlanan proje destek almaya hak kazandı.

“Gençlerin Gözünden” isimli proje 4 binin üzerinde proje başvurusundan kabul edilen 765 proje arasına girerek proje desteği almayı başardı. Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kültür ve Sanat, olmak üzere farklı programlarda başvuru yapılan 12 ay sürmesi planlanan ‘Gençlerin Gözünden’ isimli proje Çorum merkez ve ilçelerinde yaşayan,11-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlandı.

Çorum Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce ilimizde 1969 yılında kurulan, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyetlerini sürdüren derneğin hedefinin gençlerin bilimsel gelişmelere ve teknolojik değişime kolay adaptasyonunu sağlayarak gelişime açık niteliklerinin artarılması, sanatsal faaliyetleri öğrenerek bu alanda eğitim alması, yenilikçi fikirlere ilgisini ve fikirlerini hayata geçirme imkânlarının artırılması olduğunu söyledi.

Gençlere yönelik Fotoğraf, Sağlık, Kodlama, Ekoloji, Robotik, sportif ve benzeri eğitimlerin verilerek bu alanda ürün oluşturmalarını amaçlayan ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı yoluyla sağlıklı çevre bilincine katkı sağlamak istedikleri proje hakkında bilgi veren Ünal Yüce, projeyle ilgili şunları söyledi.; “Gençlerin Gözünden” isimli proje ile 11-29 yaş aralığındaki gençlere fotoğrafçılık hakkında eğitim verilmesi ve doğa sevgisi kazandırılması, gençlerimizin teknolojiye olan ilgilerini iyi yönde kullanmalarını sağlamak adına gençlerimizin kişisel gelişimlerini yenilikçi kurslar vasıtasıyla desteklenmesi yurt içi ve yurt dışı gezilerle sosyalleşmelerine katkı sunma, değerler eğitimi ile sorumluluk-ahlak-adalet-hoşgörü vatanına sevgi ve saygı duyan evrensel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmesine sağlama kültürel, sosyal, sportif, bilişim teknolojileri alanlarında ve bölgedeki tüm gençlerimizin yararlanabileceği bir fiziksel ortam hazırlayarak gençlik çalışmaları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

“SERTİFİKA VERİLECEK”

Projemizin kazanımları doğrultusunda oluşturulacak olan Gelişim Atölyelerinde gençlere ücretsiz olarak bu eğitimler Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve ASO müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde verilecek ve ulusal/uluslararası düzeyde geçerli olacak M.E.B. onaylı sertifika verilecektir. Faaliyetlerimize katılan 11-29 yaş arası bu gençlerimize yönelik yurt içi (Karadeniz Turu) ve yurt dışına (Balkan Ülkeleri) kültürel gezilerde düzenlenecektir. Proje kapsamında gençlere yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetlerimiz; Robotik Yazılım ve Kodlama Kursu, Sağlık Okur Yazarlığı Kursu, Ekoloji (Çevre) Okur Yazarlığı Kursu, Android ile Mobil Programlama Kursu, Fotoğraf Çekim Elemanı Kursu, Masa Tenisi Kursu, Dart Kursu’dur. Ayrıca gençlere yönelik Değerler Eğitimi, Teknoloji Bağımlılığı, Öfke Kontrolü Semineri ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri seminerleri verilecektir. Faaliyetlerimize katılmak isteyen Gençlerimiz http://www.gencleringozunden.net adresinden katılmak istedikleri kurslarımıza kayıt olabilirler. Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü başta olmak üzere herkese teşekkür eder şükranlarımızı sunarız”

(Haber Merkezi)

