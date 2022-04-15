Yetimleri güldürmeye devam ediyorlar

Okul Müdürü Recep Celep, daha önce üç yetimin bir yıllık ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, Ramazan ayında yeni bir yetimin ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun savaş, işgal, çatışma, doğal afet, yoksulluk ve hastalık nedeniyle babasını veya annesini kaybettiğini söyleyen Celep, bu çocukların ise hayatlarını yetim ve öksüz olarak sürdürdüğünü belirtti. Özellikle kriz ortamından etkilenen ve türlü tehditlerle karşı karşıya olan yetimlere sahip çıkılmasının önemine değinen Celep, “Bununla birlikte empati duygularının gelişimi, hep alan değil veren el olmayı, bulunduğu ortam ve nimetlere şükretmeyi de öğrenmelerine katkı sağlamış oluyorlar. Bu bağlamda başta harçlıklarını paylaşan koca yürekli minik öğrencilerimize ve organizeyi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)