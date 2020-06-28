Yeşillikler içinde doğa yürüyüşü

Farklı meslek grubundaki doğaseverlerin katılımıyla 15 Km’lik parkur 6 saatte tamamlanırken yağmur altında başlayan doğa yürüyüşü güneşin açmasıyla doğa katılımcılara yeşilin tüm tonlarını görme imkanı sundu.

Kulüp başkanı Gürkan Yağmur Çorum merkeze turist çekmekte zorluk çektiğini belirten yetkililerin Çoruma yalnızca 25km’lik bir mesafe de olan bu doğa turizmi noktasını değerlendirmesi gerektiğini ve köylülerle görüşülüp parkur üzerine moloz ve çöp atmamaları konusunda bilinçlendirmelerini istedi. (Haber Merkezi)