Yeşillikler içinde doğa yürüyüşü
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) Yeşildere Köyü ile Değirmendere Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenledi.
Güncel 28.06.2020, 18:14
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Farklı meslek grubundaki doğaseverlerin katılımıyla 15 Km’lik parkur 6 saatte tamamlanırken yağmur altında başlayan doğa yürüyüşü güneşin açmasıyla doğa katılımcılara yeşilin tüm tonlarını görme imkanı sundu.
Kulüp başkanı Gürkan Yağmur Çorum merkeze turist çekmekte zorluk çektiğini belirten yetkililerin Çoruma yalnızca 25km’lik bir mesafe de olan bu doğa turizmi noktasını değerlendirmesi gerektiğini ve köylülerle görüşülüp parkur üzerine moloz ve çöp atmamaları konusunda bilinçlendirmelerini istedi. (Haber Merkezi)
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