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Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği toplandı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Eylül Ayı Encümen ve Meclis toplantıları Samsun’da yapıldı.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği toplandı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Eylül Ayı Encümen ve Meclis toplantıları Samsun’da yapıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:34
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği toplandı

Amasya Valisi Birlik Başkanı Dr. Osman Varol’un başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihangir Emre Özakçaylı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Anıl Seyfi Arslan, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve Birlik personelleri katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda diğer illere yapılacak olan projelerle birlikte “Boğazkale’deki Hattuşa ören yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri çalışmaları” ile ilgili bilgi verildi. (Haber Merkezi)

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