Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümeni toplandı
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Haziran ayı Encümen toplantısı Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.
Güncel 29.06.2022, 19:26
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Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Tokat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Er ve YHKB Müdürü Mustafa Örgüt katıldı.
Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Mustafa Masatlı’nın açılış konuşmasıyla başladı.
Açılış konuşmasının ardından Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt, Mayıs ayına ait aylık cetvellerin tetkiki ve birliğin yürüttüğü projeler ve çalışma konuları hakkında sunum gerçekleştirdi. (Tugay GÖKTÜRK)
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