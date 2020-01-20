Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihangir Emre Özakçaylı, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Efe, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve birlik personeli katıldı.

2020 yılı Birlik Encümen Üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda 2019 yılına ait Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban meclis üyelerine bilgi verdi. Sunumda birliğin yürüttüğü;

Birliğin öz kaynaklarından veya ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; Yeşilırmak Havzası’nda gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısına sunulan ‘’TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi”nin sözleşmesinin imzalanıp projeye ait yürütülen çalışmalar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımları Mali Destek Programında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından yürütülen Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma Ve Destinasyon Projesi‘nin “6. Faaliyeti olan Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği’’ kapsamında Bölgeye gelen acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına yönelik hazırlanan “Yeşilırmak Havzası Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu” programı ve TR83 İlleri ile sektöre hizmet veren yerel aktörlerin de katılımı ile gerçekleşen birebir sektör görüşmeleri, Katılımları YHKB’nin finans desteği ile katkı sağlanan TR83 illerinin 05-07 Aralık 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir Uluslararası Fuar Merkezi’nde turizm sektörü ilgililerinin katılımları ile gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığıyla 13’üncüsü düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Yeşilırmak Havzası’nın tanıtımına yönelik gerçekleştirilen temaslar hakkında bilgiler verildi.

Meclis toplantısından sonra YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi.

Toplantının ardından emekliye ayrılan YHKB personeli Hüseyin Koca’ya Vali Varol tarafından hizmetleri anısına plaket verildi.(Haber Merkezi)