Yeşilgöl’de sağlıklı bir gün geçirdiler

Doğa konusunda bilgilenme, sporu teşvik etme ve farkındalık yaratma amacıyla doğa ile iç içe sağlıklı bir gün geçirmek üzere Yeşilgöl mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Başta bu etkinliği gerçekleştirmemizde araç konusunda ve Çorum Halk Et Fabrikasından bizlere verdiği destek için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

