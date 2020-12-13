Yeşilçam emektarı Zafer Önen vefatının 7. yılında yad ediliyor

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Zafer Önen'in ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.

Çorum'da 1921'de dünyaya gelen Zafer Önen, 95 sinema filminde oynadı.

Özellikle Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan sanatçı, dizi filmlerin de aranılan isimleri arasında yer aldı. Usta sanatçı, son olarak 2007'de Rıza Pekkutsal ve Cem Yılmaz ile bir reklam filminde oynadı.

Zafer Önen, Pendik'teki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken, 13 Aralık 2013'te 92 yaşında hayatını kaybetti.(AA)