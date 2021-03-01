Yeşilay’la sağlıklı yaşam

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirterek, “Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz.” dedi.

Yeşilay’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Dr. Ejder “Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız” dedi.

FARKLI PROJELERLE MÜCADELEYE DEVAM

Dr.Ejder, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz.Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’ düzenleniyor. ‘Bağımlılık’ konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor.

2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor. Yeşilay’ın sinemanın dilinden ve etki alanından yararlanmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor.”

YEDAM’DAN ÜCRETSİZ DESTEK

Yeşilay’ın, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet verdiğini de belirten Dr. İsmail Türker Ejder, “Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.

YPAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Dr. Ejder, Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nın, pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacağını ifade ederken, “Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)