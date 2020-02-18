Yeşilay’ın, yetenek yarışmasına başvuru süresi uzatıldı

Bu yıl 10.’su düzenlenen yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağını vurgulayan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz” diye konuştu. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na yapılacak başvurular için son tarihin 21 Şubat olduğunun belirtildiği açıklamada, Yeşilay’ın, genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı başlattığı, Yeşilay’ın Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği yarışmanın; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlendiği ve yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabildiği kaydedildi.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrencilerin görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabildiğinin anlatıldığı açıklamada başvuruların 21 Şubat’a kadar uzatıldığı, her ilin kategori birincilerinin Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3’e girenlerin ise Haziran ayında açıklanacağı ifade edildi.

TOPLAMDA 300 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birincilerin 500 TL ile ödüllendirileceğinin belirtildiği açıklamada, il düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirleneceği, kategori birincilerine 5 bin TL, ikincilere 3 bin 500 TL, üçüncülere ise 1000 TL ödül verileceği kaydedildi. Açıklamada, Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrencilerin toplamda 300 bin TL ödül alacağı, ülke genelinde dereceye giren öğrencilerin ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirileceği ifade edildi.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek.