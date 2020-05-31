Yeşilay’dan “O nefes sana lazım olacak” hatırlatması

“O nefes sana lazım olacak” sloganıyla Yeşilay tarafından bir film hazırlandığını söyleyen Dr. Türker Ejder, kurumun bu yıl 100. Yılını kutladığını, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 01-07 Mart Yeşilay Haftası’nda yapılacak tüm faaliyetlerin iptal edildiğini dile getirdi.

Tüm Çorumluları sigarasız bir yaşama davet eden Ejder, bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay’ın tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Yeşilay’ın yeni kampanyası ve ülkemizde tütün kullanımı ile ilgili konuşan Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ejder şunları söyledi: “Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenşn başladığı bu dönemde de tütünden durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz”

YEŞİLAY’DAN UMUDA ODAKLANAN KAMPANYA

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir film hazırladı. Filmde umuda ve geleceğe odaklanan kurum, sokaklarda, parklarda sevdikleriyle ve aileleriyle zaman geçiren insanları ekrana taşırken, rahat nefes alabikmek için sigarayı bırakmaları gerektiğini vurguladı.

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE TAM GAZ

Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma kampanyasını başlatan kurum, Yeşil Dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyor. ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasıyla koronavirüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdi.

(Haber Merkezi)