Yeşilay’dan Müftü Biçer’e ziyaret

Yeşilay Haftası olması nedeni ile İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret eden Yeşilay Başkanı Ejder, Yeşilay’ın Çorum’daki çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Müftü Biçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken kurum olarak Yeşilay’ın çalışmalarına şimdiye kadar verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.

(Haber Merkezi)