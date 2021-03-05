Flaş HaberBoş arsada erkek cesedi bulundu
Yeşilay’dan Müftü Biçer’e ziyaret
Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.
Güncel 05.03.2021, 19:04
19
Yeşilay Haftası olması nedeni ile İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret eden Yeşilay Başkanı Ejder, Yeşilay’ın Çorum’daki çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Müftü Biçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken kurum olarak Yeşilay’ın çalışmalarına şimdiye kadar verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
açık