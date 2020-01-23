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Yeşilay’dan bağımlılığa karşı yetenek yarışması

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yeşilay’dan bağımlılığa karşı yetenek yarışması

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:51
Yeşilay’dan bağımlılığa karşı yetenek yarışması

Gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağını vurgulayan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Yarışma ile çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na yapılacak başvurular için son tarih 14 Şubat. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Ayrıntılı bilgiye snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(Aliye ÖNCEL)

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