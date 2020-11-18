Yeşilay karikatür yarışmasının konusu: Yeni nesil bağımlılıklar

Yarışmaya katılan eserlerden bu yıl “Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar” ana teması altında bu bağımlılıkların sebepleri, bulaşma yolları, neden olduğu sonuçlar, sorumluluklar ile pandeminin etkileri ve dijital oyunlar başlıklarında; online bahis ve online kumar bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Dünyadan ve Türkiye’den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2021 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi de 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Yeşilay, 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 44 bin TL ödül dağıtacak. (Haber Merkezi)