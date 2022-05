Yeşilay, herkesi sigarasız bir yaşama davet ediyor

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde herkesi sigarasız bir yaşama davet ediyor.

Yeşilay’ın tütün bağımlılığıyla mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder şunları söyledi:

“Yeşilay olarak, tütün bağımlılığıyla mücadelede dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) yaptığımız çalışmalarla da bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. ‘Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı’ ile her yaştan vatandaşımızın sigarayı bırakmasına ücretsiz destek oluyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımız ile birlikte geliştirdiğimiz “Bırakabilirsin” uygulamasıyla ve YEDAM Danışma Hattımızla destek sağlamaya devam ediyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde de tüm vatandaşlarımıza tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam çağrısında bulunuyoruz.”

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENE DESTEK

Yeşilay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ücretsiz destek sağlıyor. YEDAM’da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş “Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı” ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor. Sigarayı bırakmak isteyenler yedam.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgi alabiliyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Bırakabilirsin uygulaması ile tütün bağımlılığından kurtulmak mümkün

Bağımlılıkların önlenmesi için pek çok çalışma yürüten Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere de Bırakabilirsin ile ücretsiz destek veriyor. Kullanıcılar sigarayı bırakmadan önce hedef tarih koyarak uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor ve uygulama her gün bırakma hazırlıklarıyla ilgili önerilerini paylaşıyor. Sigarayı bırakma anından itibaren ise sigara kullanımını tetikleyici duygular ve içme isteği takip edilerek kullanıcılara grafik olarak sunuluyor. Böylece kişiler en çok hangi durumlarda sigara içme isteği duyuyorsa, o doğrultuda öneriler alabiliyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgileri de yer alıyor. Kullanıcılar sigarayı bırakarak kazandıklarını mobil uygulama üzerinden istatiksel olarak takip edip, başarı günlüğü tutarak kat ettikleri aşamaları sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115’e kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

YEŞİLAY HAKKINDA

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir. (Haber Merkezi)