Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Çorum’a açılan YEDAM ile, ihtiyacı olan birey ya da yakınlarına hem 444 79 75 nolu telefon aracılığı ile hem de merkezindeki psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla hizmet veriyor.

YEDAM’ın hizmete başlamasından duyduğu mutluluğu ifade eden Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, “Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele eden, bilgilendirici, önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, tüm bu çalışmaların yanına rehabilitasyon faaliyetlerini ekledi. Bu yeni misyonla birlikte daha çok insana dokunan, koruyan, eğiten, dinleyen, iyileştiren bir Yeşilay'a dönüştük. Bağımlı bireylere, ailelerine ve yakınlarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Türkiye geneline yayılıyor. Tıbbi tedavi ve arınmayla birlikte bağımlılığın tekrar olmasını önleyen ve tedaviyi başarıya ulaştıran en büyük etken güçlü bir psikolojik danışmanlık ve sosyal destektir. YEDAM bu amaçla kuruldu” dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde 16 yaş ve üzeri bağımlılara ve bağımlı yakınlarına ayaktan destek veren bir tedavi modeli olduğunu dile getiren Dr. Ejder model kapsamında 444 79 75 numaralı danışma hattından psikolog ya da sosyal hizmet uzmanlarımızla telefona psiko-sosyal destek, sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık olmak üzere 3 farklı hizmet verdiklerini ifade ederek,“YEDAM’lar yatarak değil, ayaktan tedavi hizmeti veriyor. Burada en önemli konu, tüm süreçlerin gizlilik esasına dayanıyor olması. Yani YEDAM’a başvuran her danışanın bilgileri arama sürecinden başlayarak, yüz yüze iletişim aşamasına kadar kimseyle paylaşılmıyor ve danışanın siciline işleme gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin Çorum'a hayırlı olmasını, bağımlı bireyler ve ailelerine umut olmasını diliyorum. Danışanlarımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına destek olmak için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)