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“Yeşil ışık” uygulaması Osmancık’ta da kalkıyor

Tüm ülke genelinde yanıp sönen yeşil ışık (fasılalı) uygulaması sona eriyor.

“Yeşil ışık” uygulaması Osmancık’ta da kalkıyor

Tüm ülke genelinde yanıp sönen yeşil ışık (fasılalı) uygulaması sona eriyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:47
“Yeşil ışık” uygulaması Osmancık’ta da kalkıyor

Osmancık Belediye Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak yeni uygulamanın tüm ülke ile birlikte Osmancık’ta da başlayacağına dikkat çekti.

Dünya trafik standartlarında yeri olmayan ve yalnızca ülkemizde uygulanan yeşil ışıktan kırmızı ışığa geçerken belirli bir süre fasılalı yeşil ışık yanması uygulaması artık sona eriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fasılalı yeşil ışık uygulamasına son verme kararı aldı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle: “Işıklı kavşaklardaki sinyalizasyon sistemlerinde gerekli düzenlemelerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması için Karayolları, belediyeler ve Emniyet Müdürlüklerine tebligat gönderildi. Buna göre 30 Eylül 2019 tarihi itibari ile fasılalı yeliş ışık uygulaması sona erecek ve ışıklı kavşaklarda yeşil ışıktan sarı ışığa doğrudan geçiş yapılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Düzenlemeyle ilgili gerekçede bu uygulamanın uluslararası trafik standartlarında olmadığı, ülkemizin taraf olduğu “Viyana Konvansiyonu” sözleşmesinde bulunmadığı ve trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine yer verildi. Yapılan incelemelerde fasılalı yeşil ışık uygulamasının arkadan çarpmalı kaza sayısında artışa ve sürücülerin kavlaklarda hızlarını artırmasına teşvik ettiğinin belirlendiği belirtildi.

BELEDİYE UYARDI

Osmancık Belediye Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak yeni uygulamanın tüm Türkiye ile birlikte Osmancık’ta da başlayacağına dikkat çekti. Açıklamada sürücülerin 30 Eylül 2019 tarihi itibari ile ilçedeki ışıklı kavşaklarda daha dikkatli olmaları istendi.

(Haber Merkezi)

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