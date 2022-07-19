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“Yeşil Göl, kadın emeği ile Saklı Cennet’e dönüşmüş”

ÇORUM HABER yazarlarından, YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Fatma Nilüfer Yalçınkaya, Laçin’deki Yeşil Göl’ü ve girişimci kadınların bu doğa harikasına kattıkları değeri kaleme aldı.

Güncel 19.07.2022, 23:58 20.07.2022, 00:52
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“Yeşil Göl, kadın emeği ile Saklı Cennet’e dönüşmüş”

“Kadın emeğinin ve üretiminin olduğu yer uygarlaşır, güzelleşir, gelişir, değişir” diyen Fatma Nilüfer Yalçınkaya, “Doğa harikası bu mesire alanı da kadın emeği ve üretimi ile birleşince, büsbütün güzelleşmiş” ifadesini kullandı. 

SAKLI CENNET VE KADIN EMEĞİ

Bugün size, Çorum’un Laçin ilçesinin güzelliklerini yazmak istedim...

Birkaç kez gidip, çok beğendiğim, Çorum'a sadece 32 km. uzaklıkta bulunan ilçe, Çorum-Osmancık karayolu üzerinde bulunuyor.

Laçin ilçesi, kıyısından gelip-geçerken sadece birkaç kahvehane, bakkal vb. gördüğünüz, küçük- şirin bir yerleşim alanı diye düşündüğünüz bir yer olabilir…

*

Oysa ki bu küçük ilçe, gezip gördüğünüzde içinde barındırdığı; Yeşil Göl’ü, Ahmet Dede Türbesi, şelalesi, doğal, tarihi ve turistik dokusuyla, görülmeyi, tanınmayı fazlasıyla hak ediyor.

*

İlçeye gittikten sonra, iki-üç katlı şirin bahçeli evlerinin, çiçek kokularının ve meyve ağaçlarının arasından geçip, orman yolu ile 2 km sonra yüksekte düzlük bir alana çıkıyorsunuz.

Karşınızda, bir akarsuyun çukur bir alanda birikmesiyle, kendiliğinden oluşmuş, doğal bir göl.

Etrafını çepeçevre saran çam ormanı ve yeşilin her tonunun ortasındaki göle “Yeşil Göl” deniliyor.

Doğa harikası bu mesire alanı ise, çam ormanı, gölü, balık çeşitleri, kır çiçekleri, kuş sesleri vb. doğal güzellikleriyle “Saklı Cennet” olarak tanımlanıyor.

Gölün bulunduğu yamaçtan, aşağıda kalan ilçeyi seyrederken, vadiyi seyirlik bir terastan seyrediyor gibi bir hisse kapılıyorsunuz.

Gölün kenarında, kafeterya, bungalov evler, kameriyeler, yöresel ürün satış standları, çocuk oyun parkları, konaklama, doğa sporları ve yürüyüş alanları bulunmakta.

Çorum'un en yeşil alanlarından olan “Yeşil Göl” ve çevresi, “suyun olduğu yerde uygarlık vardır” sözünün yansıması gibi…

Bu yoruma temel bir düşünce daha eklersek; “kadınsız uygarlık ve gelişme olur mu/ elbette ki olmaz!

Kadın emeğinin ve üretiminin olduğu yer uygarlaşır, güzelleşir, gelişir, değişir…

Doğa harikası, “Yeşil, Göl ve Saklı Cennet” mesire alanı da kadın emeği ve üretimi ile birleşince, büsbütün güzelleşmiş.

Laçin’in yetenekli, becerikli kadınları, “girişimcilik kurslarından” geçmiş.

Bilgi, beceri ve deneyimlerine yeni bilgiler katmak için, başka illerin turizm yörelerine gidip, incelemişler.

Sonrasında da “ SS. Laçin Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi”ni kurmuşlar…

Kadınlar birleşir ve üretirler de bir yöreye güzellik gelmez mi?

Saklı Cennet’in Yeşil Göl manzarasında, Laçin’in becerikli ve üretken kadınları, yörenin ürünleriyle gelen konuklara özel lezzetler sunuyor.

Gözleme, yanıç, katmer, çeşitli marmelat ve turşuların yanında semaver çayı ve birçok özelliği ile yöre gün geçtikçe gidenlerin hayran kaldığı, stres atıp, huzur bulduğu cazibe merkezi olmaktadır.

Bu güzel göl ve çevresi ayrıca gelin ve damatların ömürlük fotoğraflarına da fon oluşturmaktadır.

Yeşile, doğaya, ihtiyacımızın giderek arttığı günümüzde önce kendimize, insana, geleceğe çocuk ve torunlarımıza güzel bir çevre bırakmak istiyorsak, bu güzelliklere özenle bakmalı ve korumalıyız.

Tüm bu güzellikleri, halkın hizmetine sunan, geçmişten günümüze emeği geçen herkese teşekkürlerle…

Çorum’un Laçin ilçesindeki doğa harikası Yeşil Göl…

Laçin’in girişimci kadınları, Yeşil Göl’e aylrı bir güzellik katmışlar…

Müthiş bir lezzet: Sac üzerinde Çorum yanıcı…

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