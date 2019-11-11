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“Yeşil Çorum’un temelini atıyoruz”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Geleceğe Nefes” programı kapsamında Yeşil Çorum’un temellerinin atıldığını dile getirdi.

“Yeşil Çorum’un temelini atıyoruz”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Geleceğe Nefes” programı kapsamında Yeşil Çorum’un temellerinin atıldığını dile getirdi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:36
“Yeşil Çorum’un temelini atıyoruz”

Çorum Belediyesi olarak 250 civarında parkın yeşilliğe önemli katkılar sağladığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Geleceğe Nefes” seferberliği uyarınca ise yüzbinlerce fidanın kentin etrafında yemyeşil Çorum’a katkı sağlayacağını söyledi.

Akkent Mahallesi’ndeki törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın merkezinde yapacağımız bu güzel buluşmaya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün biz konuşmayacağız binlerce kardeşimiz fidan dikerek konuşacaklar. Şehrin içerisinde 240 parkımıza yeni fidanlar ilave ediyoruz. Yemyeşil bir Çorum, Çorum’un etrafında da yüz binlerde fidanı buluşturuyoruz ve etrafıyla da yemyeşil bir Çorum olacak. İki tane laf var. Birisi Çorum’un dünyanın merkezi olduğu. Diğeri ise Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz. Bu iki lafın da eğer ispatını istiyorsanız bugün burada ispatı yapılmıştır” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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