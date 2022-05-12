Yeşil alanlar için elektrik ve su malzemesi alınıyor

Elektrik Malzemesi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Yaklaşık maliyeti 246 bin 221 TL olan ihalede FMB Hırdavat Makine 127 bin 400 TL’lik teklif verirken, Anka Elektrik Elektronik 205 bin 839 TL ve Arma Elektrik İnşaat 235 bin 500 TL’lik teklif sundu.

Belediye ayrıca park ve yeşil alanlarda sulama sistemlerinde kullanılmak üzere su malzemesi alımı yaptı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığındaki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 268 bin 745 TL olan ihalede Turanlar Yapı Malzemeleri 996 bin TL teklif verirken, MNT Sulama Çevre Proje Mühendislik 997 bin 390 TL ve FMB Hırdavat Makine ise 1 milyon 138 bin 945 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

