Yeşil Alaca için fidan diktiler
Alaca Kaymakamı Kürşad Atak ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, parklara fidan dikti.
Güncel 05.05.2021, 22:39
15
Alaca'da parklarda fidanlar için ayrılan bölümlere Kaymakam Atak ve Başkan Şaltu, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Atak ve Başkan Şaltu, Alaca'nın yemyeşil bir ilçe olabilmesi için fidanları toprakla buluşturduklarının altını çizerek, vatandaşları da fidan yetiştirmeye davet ettiklerini söylediler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
açık