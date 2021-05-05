Yeşil Alaca için fidan diktiler

Alaca'da parklarda fidanlar için ayrılan bölümlere Kaymakam Atak ve Başkan Şaltu, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atak ve Başkan Şaltu, Alaca'nın yemyeşil bir ilçe olabilmesi için fidanları toprakla buluşturduklarının altını çizerek, vatandaşları da fidan yetiştirmeye davet ettiklerini söylediler.



(Haber Merkezi)

