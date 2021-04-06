Yesevi Yardım Hareketi Çorum’da da teşkilatlandı

Fatih Yücel, Yesevi Yardım Hareketi’nin Türk yurtlarının manevî hayatını tarih boyu etkilemiş olan en önemli isimlerinden olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin ideallerini kendine ülkü edinen bir grup gönüllü tarafından, 2012 yılında Kayseri’dee çalışmalarına başladığını söyledi.

Yesevi Yardım Hareketi Çorum İl Temsilcisi Yücel, ülke sınırları dışında kalmış olan soydaş ve dindaşların yanında olmak, onlara bulundukları bölgelerde maddi ve manevi destek vermenin hareketlerinin öncelikleri arasında yer aldığını da açıkladı.

Fatih Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hareketimiz, Türkiye’nin her bir bölgesinden gönüllülerin desteği ile Asya’dan, Balkanlar’a, Ortadoğu’dan, Afrika’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra hedef alınan bölgelerde sürekliliği olan projeler ile bölge halklarının refahını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Kültürel misyonu yanında dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde sıkıntıları gidermek Yesevî Yardım Hareketi’nin misyonu arasında yer almaktadır. Özetle; Yesevî Yardım Hareketi’nin ve gönüllülerinin asıl gayesi rızay-ı İlâhî’ye mazhar olabilmektir” görüşlerine yer verdi.

Fatih Yücel, Yesevi Yardım Hareketi’ne vatanına, bayrağına, devletine ve milletine aidiyet besleyen herkesin gönüllü olabileceğini bildirdi. Yesevi Yardım Hareketi’nin dört ana başlıkta faaliyet yürüttüğünü anlatan Yücel, “Yesevî Yardım Hareketi Türkiye ve faaliyet yaptığı ülkelerde özellikle Ramazan ayında, iaşe paketleri şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar Makedonya, Kosova, Suriye, Arakan, Bangladeş, Yemen’de binlerce kişiye ulaşılmıştır. İçeriğinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. malzemelerin bulunduğu gıda kolilerini 3 kıtada bulunan mazlum kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Yesevi Yardım Hareketi, her geçen gün artan gönüllü ve bağışçılarının katkıları ile daha fazla ülkede, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Afrika, Asya ve Balkanlar’da su kuyuları açılması, eşya ve giysi yardımları, barınma ve ev yardımları, sünnet tedavileri, sağlık binası tadilatları, sağlık taramaları, okul tadilat ve tefrişatları, yetim ve kültür merkezleri açılması hizmetlerini de yerine getirmekteyiz. Bünyemizde Arama-Kurtarma ekipleri de kurulmaya başlanmış olup, AFAD koordineli eğitimler sürmektedir”

(Haber Merkezi)

