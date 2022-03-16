Yesevi Hareketi’nden öğrencilere LGS seti

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Duran, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş, Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Kuru, Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Düğenci ziyaret edildi.

Okullara LGS için hazırlık setleri dağıtıldı. Okul müdürlerine İlgi ve alakaları için teşekküre dildi. LGS hazırlık setlerinin öğrencilere faydalı faydalı olması temennisinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

