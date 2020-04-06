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“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”

Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”

Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:48
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında İnsani değerler Platformu üyeleriyle istişarede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu süreçte STK'lara büyük bir sorumluluk düştüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçteki tavrı ve duruşuyla insana verdiği değeri ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Bizim medeniyetimizde insanı merkeze koyan bir anlayış var. Batılı devletler, o büyük devletler bugün insanlarını, özellikle yaşlılarını dertleriyle baş başa bırakıyor. Sağlık sistemleri adeta çöktü. Bizim jandarmamız bir büyüğümüzün odununu kesiyor, polisimiz bir büyüğümüzün alışverişini yapıyor. Bu bize şunu gösterdi ki, yeryüzünün bu merhamet medeniyetine gerçekten ihtiyacı var. Bu onurlu mücadeleyi hem devlet hem millet olarak verirken öbür taraftan dünyanın umudu olma noktasındaki haklı duruşunu da ortaya koydu.” dedi.

Aşgın'dan STK'lara teşekkür
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda STK'ları yakından takip ettiğini ve tüm STK’ların ilk günden beri devletinin yanında yer aldığını belirterek STK’lara teşekkür etti.

Gerek maddi yardımların temini noktasında gerekse manevi destek noktasında STK’ların ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu kutlu beldenin belediye başkanı olarak tüm hemşehrilerim ve şahsım adına bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.” dedi

Her zaman milli iradenin yanında yer aldıklarını ifade eden İnsani Değerler Platformu Çorum Temsilcisi Tekin Çınar, "Bünyemizde 60 sivil toplum örgütü var. Biz yaptığımız güzel işlerde belediyemizin desteğini hep yanımızda hissettik. Böyle dönemlerde Sivil Toplum Kuruluşları, milletimiz ve devletimiz birlik olmak zorundayız. İnsani Değerler Platformu olarak bu hususta elimizden geleni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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