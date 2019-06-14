“Yeryüzündeki tüm çocuklar özgürce okullarına gidebilsin”

Mukadder Akaydın İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitaben bir konuşma yapan Aşgın, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere özel önem verdiğini anımsatarak, öğretmenlerinin emeğinin asla ödenemeyeceğini söyledi.

Öğrencilerin her birinin pırıl pırıl olduğunu kaydeden Aşgın, “10-15 yıl sonra bu ülkenin öğretmeni, mühendisi, mimarı, doktoru olacaksınız. Bu ülkenin geleceği sizlerle çok parlak olacak” dedi. Ortada bir başarı varsa bunda okul-öğrenci-veli işbirliğinin rolünün büyük olduğunu belirten Aşgın, “Yaşanan tüm güzelliklerin arkasında kuşkusuz ki velilerimiz var” ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yaşanan iç savaş nedeniyle çocukların yaşadığı sıkıntılara değinen Aşgın, “Yeryüzünde dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün çocukların yüzü gülmeli, bütün çocuklar ve öğretmenler özgürce okullarına gidebilmeli” dedi. (Taner ŞİMŞEK)