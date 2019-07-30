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“Yerli ve milli ürün bizi bir üst lige çıkarır”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılından bu yana yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında maddi bir karşılık beklemeden toplum yararına sosyal faaliyetlere katılan gençler, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

“Yerli ve milli ürün bizi bir üst lige çıkarır”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılından bu yana yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında maddi bir karşılık beklemeden toplum yararına sosyal faaliyetlere katılan gençler, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

30 Temmuz 2019 Salı 21:20
“Yerli ve milli ürün bizi bir üst lige çıkarır”

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen görüşmede gençlere Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Öztürk, Üniversitenin 2006 yılında kurulan genç ve dinamik bir üniversite olduğunu ifade etti. Üniversitenin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarla hızla gelişen bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemizin sahip olduğu potansiyel ile birlikte sanayi ve turizm konusunda Hitit Üniversitesi'ni marka üniversite yapmak için planlamamıza başladık. Hitit Üniversitesi’ni hem Çorum, hem bölgemiz, hem ülkemiz hem de gerçekten dünya için özel hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı’nın çok önemsediği ve sıkça dile getirdiği yerlileşme ve millileşme politikasına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Biliyorsunuz ürünlerimizin yerli, milli hale gelmesi bizi ülke olarak bir üst lige çıkaracaktır. Üniversitemizin Bilimsel Teknik ve Uygulama Araştırma Merkezi’nde (HÜBTUAM) Türkiye'de sağlık alanında üretilen milli ürünlerin kullanılıp kullanılamayacağına dair kalite ve sertifikasyon sürecini yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin tek laboratuvarına sahibiz” diyerek merkezin bu noktada büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Damla Gönüllülük Hareketi gibi bir projeye gönüllü olarak katılıp destek veren gençleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, bu tür projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek projenin gerçekleştirilmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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