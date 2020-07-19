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Yerli ve milli tohum "Hüseyinbey" çiftçilerin yeni alternatifi olacak

Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve ilk defa dekar başına verimde bir tonun üzerine çıkan model çeşit "Hüseyinbey" tohumu, çiftçiler için önemli bir alternatif olacak.

Güncel 19.07.2020, 18:50 19.07.2020, 19:00
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Yerli ve milli tohum "Hüseyinbey" çiftçilerin yeni alternatifi olacak

Merkezi İstanbul'da bulunan bir firma tarafından anaç tohumları Trakya Bölgesi'nde üretilen ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygun oluşu, yüksek verim kapasitesi ve yerli olma özelliği ile dikkati çekiyor.

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı Vehbi Eser, AA muhabirine, yerli tohumun insan sağlığı, iklim koşullarına uygunluk ve yüksek verimin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Uzun süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirdikleri "Hüseyinbey" tohumunun çok özel bir çeşit olduğunu vurgulayan Eser, "Türkiye'de ekilen buğdayın ortalama verimi 300 kilogram civarında. En yüksek verimler 700-800 kilogram. Bir ton sınırı kolay kolay aşılmaz. Buğdayda bir dekarda bir ton ürün olmak kolay bir hedef değildi, yerli çeşitlerle özellikle. 'Yerli çeşit geliştirerek bunu aşmak zor' diye düşünce vardı ama biz böyle olmadığına inanıyorduk. Türkiye'de ilk defa Hüseyinbey bir ton sınırını aşan yerli ve milli çeşidimiz oldu." dedi.

İki yıldır deneme ekimleri yapılan Hüseyinbey tohumundan şu ana kadar dekar başına 1400 kilograma kadar verim alındığına, bunun rekor olduğuna işaret eden Eser, "Üst sınırını henüz tespit edemedik. Şahsi kanaatim 1500'lerin üzerinde. Bakım şartları iyileştikçe çok yüksek verime giden, verimle beraber kalitesi artan bir çeşit. Verim yükseldikçe kalite düşer ama Hüseyinbey bu algıyı da değiştiren bir çeşit. Biz bunu çiftçilere anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mevcut tarım arazileri artmıyor, azalıyor. 2006'lara kadar 9 milyon 300 bin hektar buğday ekim alanı vardı, 20 milyon ton civarında buğday üretiliyordu. Şu anda ise 7 milyon hektar civarında ekim alanı var. Yine aynı oranda üretim yapıyoruz. Yeni gelen çeşitler daha verimli. Birkaç yıl içinde hububat üretimini 30 milyona çıkartmak zorundayız. Bu yüzden Hüseyinbey ve benzeri çeşitlerin çok önemli fonksiyonu var."

Çorum'daki ilk hasat yapılacak 

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İsahacılı köyünde ilk kez büyük bir alanda ekilen yerli tohum Hüseyinbey'in hasadı, 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Çiftçi Orhan Arslan'ın yaklaşık 40 dönümlük alanda ektiği Hüseyinbey'den yüksek verim alınması bekleniyor. 

Arslan, ilk defa iki yıl önce deneme amacıyla 7 dönümlük alanda ektiği Hüseyinbey'in veriminden çok memnun kaldığı için geçen sene de yerli tohumu kullandığını, 40 dönümlük tarlasına ekim yaptığını anlattı.

Hasadı yapılacak tarladan çok yüksek verim beklediğine dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:

"Bekletimiz çok yüksek. İlk kez bu tohumu kullandığımda çok memnun kalmıştım. Bu sene de ekim yaptım. Beklediğimden daha fazla verim aldım. Neredeyse verimi üçe katladı. Bu alanda gelecek İsrail'in, Hollanda'nın tohumlarında değil, yerli ve milli tohum çeşitlerinde. Kalitesi, gluteni, verimi çok yüksek. Neden başka yerden alalım ki buğdayı? Hastalıklara dayanıklı, değerleri yüksek ekmeklik buğday bu. Soğuğa dayanıklı. Verimi de en az ikiye katlayınca diyecek bir şey kalmıyor."

Kaynak: (AA)
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