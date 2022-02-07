Yerli aşı TURKOVAC Çorum'da uygulanmaya başlandı

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, vatandaşların randevu alarak sabah saatlerinden itibaren TURKOVAC aşısı yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi.

7 Şubat itibariyle Çorum'da TURKOVAC aşısını uygulamaya başladıklarını belirten Sobacı, "Hastanemizde her türlü tedbir alındı, yeterli sayıda aşımız da elimizde var. Gelen vatandaşlara aşılarını yapıyoruz." dedi.

Omicron varyantından dolayı Kovid-19'un bulaşma hızının arttığını dile getiren Sobacı, "Hastanemizde yatak sıkıntımız yok ancak böyle giderse yakın zamanda vakalar biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi. İlçelerimizde de tedbirler aldık. Gerekirse Kovid-19 hastalarını ilçelerimizde de yataklı tedavi edeceğiz." diye konuştu.

Sobacı, sırası gelen vatandaşların en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederek, "Bu mücadelenin en önemli silahı aşı. Aşının yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmemeliyiz. Özellikle çocuklarımızı okullara maskesiz göndermemeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisinde aksamalar yaşanabildiğine dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 olmayan hastalarımızın ameliyatlarında ertelemeler olabiliyor, yatışlarda problem yaşanabiliyor. Hastanemize mümkün mertebe daha az kişi gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bulaşıcılığı hayli fazla. Ancak çok şükür yoğun bakıma yatırma riski diğer varyantlara göre Omicron'unki daha az."