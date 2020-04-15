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Yerlere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişigüzel bir şekilde yerlere atılması tehlike saçıyor.

Yerlere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişigüzel bir şekilde yerlere atılması tehlike saçıyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:20
Yerlere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Korona virüs salgının ardından tedbir amaçlı maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış pek çok eldiven ve maskenin ise cadde ve sokaklara atılması tehlikeye yol açıyor. Kentimizde duyarsız vatandaşların, salgın nedeniyle kullandıkları maske ve eldiven atıklarını çöp kutuları yerine yollara gelişigüzel şekilde atmaları tepkilere neden oldu. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske ve eldivenlerini cadde ve sokaklara atan vatandaşlar, toplum sağlığını da riske atıyor. 
YETKİLİLER UYARDI
Özellikle semtlerde kurulan pazarların çıkışında ve otobüs durakları yanlarında rastlanan atık olan bu ürünler, korona virüs salgınının olduğu bu dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor. Vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, atıkların yerlere atılmaması için uyarılarda bulundu.  (Haber Merkezi)

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