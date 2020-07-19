Yerinde sayma da bir yana, Çorum’umuz elden gidiyor!

1970’lerde, fabrika kuracaklar için altyapı sorunları çözümlenmiş fabrika arsaları üretmek amacıyla, organize sanayi bölgeleri hayata geçirilmeye başlandı. Çorum’da da 1977 yılında 260 hektarlık alanda Çorum Organize Sanayi Bölgesi oluşturulup, 1985’ten itibaren yatırımcılara açıldı. Çorum OSB bugün 665 hektar alana ve 269 sanayi parseline sahip bulunuyor.

Çorum, sanayileşme hamlesini başlattığında, Anadolu’daki Gaziantep, Konya, Kayseri, Denizli gibi sanayileşen kentlerin hemen arkasındaki grupta yer alıyordu ve temposunu koruyabildiği takdirde “sanayi kenti” unvanını alabileceği umut ediliyordu. OSB’nin de, bu bakımdan büyük avantaj yaratacağına ve Çorum’un sanayileşmesine ivme kazandıracağına inanılıyordu. Zira, Çorum’da girişimci ruh vardı; altyapı ve insan kaynağı ile birlikte yatırım iklimi de oluşmuştu…

Bugün geldiğimiz noktada, yani aradan 40 yıl geçtikten sonra ise, Çorum’un sanayileşme hızını kaybettiği, duraksadığı, adı geçen sanayi kentleri ile arasında “uçurum” oluştuğu ve bir türlü “sanayileşme yolunda” nitelemesinden, “sanayi kenti” statüsüne geçemediği, açık bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Elbette, Çorum’un adını dünya çapında duyuran “marka” firmalar var, ama Çorum maalesef, henüz “sanayi kenti” değil.

Buna karşılık, Çorum’un yakın çevresindeki bazı kentler, sanayileşme yolunda daha çok yeni olmalarına rağmen, hızla ilerleme kaydediyorlar. Bunların başında da, Çorum’a 60 kilometre mesafedeki Merzifon geliyor. Merzifon OSB’de halen, açılış seviyesinde 5, inşaatı devam eden 9, temel atma seviyesinde 9 olmak üzere 23 fabrika üretime geçme yolunda. (Bu firmalarla ilgili tüm bilgiler elimizde.)

Çorum, ulaşım altyapısı yönünden ihmal edildi, hemen hiçbir büyük yatırım almadı, sanayileşmesi sekteye uğradı…Büyümesi durduğu için, kaçınılmaz olarak küçülmeye de başlayacak ve bugün 267 bin nüfusuyla, “emekli kenti” olmaya doğru hızla yuvarlanmaya devam edecek. Dolayısıyla, “Çorum neden yatırım alamıyor? Yatırımları neden komşularına kaptırıyor?” diye ciddi bir “iç muhasebe” veya “özeleştiri” yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

Çorum elden gidiyor. Birilerinin hatırı kalacaksa da kalsın!