“Yerel gazeteler yok oluyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 65. Başkanlar Konseyi toplantısı, Antalya Basın Cemiyeti (ABC) ev sahipliğinde Antalya Konyaaltı’nda Porto Bello Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerinden 65 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yöneticileri katıldı. Toplantıların açılış bölümünde Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Rafet Zeybek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri yer aldı.

2001 yılında kaybettiğimiz duayen gazeteci, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın kurucu Başkanı ve Dünya Gazetesi sahibi Nezih Demirkent’in 21. ölüm yıldönümünde anıldığı toplantı sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde, toplumun adalet, demokrasi ve özgürlük istediği kaydedilerek özetle şu ifadelere yer verildi:

“Tüm batılı ülkelerde basın demokrasinin teminatıdır. Bizde ise yandaş medya oluşturarak özgür basını yok etmek gibi bir eylemle karşı karşıyayız. Bu konumda yerel basın özellikli bir yer almaktadır. Gazete ve gazeteciler halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanamadıklarında bu yönetimin adı demokrasi olamaz. Yerel basın bu anlamda tıpkı Hasan Tahsin’in ülke savunmasında ilk kurşunu sıkarken olduğu gibi bu ülkenin her dönemde hazır kıtası olmuştur. Art niyetli kişi ve kurumlar yerel basından yeni Hasan Tahsin’lerin ortaya çıkmasından korktukları için, yerel basına destek vermemektedirler.” (Haber Merkezi)

