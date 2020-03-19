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YEREL GAZETECİLİK NEREYE?

ABD’li rahip Andrew Brunson, “casusluk” suçlamasıyla 2016 yılı sonunda tutuklanıyor. 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Brunson’ın tutukluluğu, 25 Temmuz 2018’de ev hapsine çevriliyor.

YEREL GAZETECİLİK NEREYE?

ABD’li rahip Andrew Brunson, “casusluk” suçlamasıyla 2016 yılı sonunda tutuklanıyor. 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Brunson’ın tutukluluğu, 25 Temmuz 2018’de ev hapsine çevriliyor.

19 Mart 2020 Perşembe 23:20
YEREL GAZETECİLİK NEREYE?

Hemen ertesi gün de, Başkan Trump’ın ağır tehdidi geliyor: “Ya hemen serbest bırakın, ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun!”

26 Temmuz 2018, Türkiye için “milat” gibi bir tarih oluyor ve döviz fırlıyor, tüm fiyatlar katlanıyor. Türkiye ciddi biçimde yoksullaşıyor.

Zaten yıllardır sıkıntıda olan yerel gazeteler, uçuşa geçen kâğıt fiyatları ve artan diğer giderler karşısında kendilerini tam bir açmazın içinde buluyorlar.

Ciddi habercilik hizmeti vermeye çalışan, kayda değer istihdam sağlayan yerel gazeteler, yaklaşık 20 aydan beri -deyim yerindeyse- sun’i teneffüsle yaşamaya çalışıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan “hayatın askıya alınması süreci”nin ise, yerel basın için adeta “son darbe” olma olasılığı maalesef çok yüksek.

Yarım asırlık meslek yaşamım boyunca, her sorunu değerli okurlarımla paylaşmayı, açıklığın ve sorumluluğun gereği saydım. Yine öyle yapacağım ve değerlendirmemi yarın da sürdüreceğim.

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