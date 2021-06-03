“Yerel esnafa sahip çıkalım”

Esnafın, gerek pandemi süreci, gerekse ekonomik tıkanıklık nedeniyle zor günler geçirdiğini, uzun süredir işyerleri kapalı olan esnafın 1 Haziran itibariyle tekrar faaliyete başladığını hatırlatan Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclisi Grubu adına tüm vatandaşları yerel esnafa sahip çıkmaya davet etti.

Yılmaz, “Pandemiden dolayı uzun süredir kapalı olan esnaf kardeşlerimiz bugün itibari ile müşterilerine tekrar kapılarını açtılar. Tüm esnaf kardeşlerimize CHP Belediye Meclis Gurubu olarak hayırlı işler diliyor, Çorumlu yurttaşlarımızı alışverişlerini yerel esnaftan yaparak yerel esnafımıza destek olmaya davet ediyoruz. Ekonomik olarak zor ve sıkıntılı zamanlar yaşayan işletmelerimize sahip çıkıp bu zor süreci birlikte aşacağız. Haydi Çorum, esnafına sahip çıkma zamanı” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

