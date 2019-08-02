Yerel basının sorunlarını Erdoğan’a kadar ulaştırdık

Sıkıntının giderek artması karşısında, her konuda Çorum halkının duygularına, isteklerine, beklentilerine tercüman olmaya çalıştığımız gibi, yerel basın sorunlarını da gün gün kamuoyu ile paylaşmayı görev bildik. Dahası, yaşanan darboğazları ve sektörün gerçeklerini, ülkemizi yönetenlerin dikkatlerine sunabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz.

17 Temmuz 2019 günlü ÇORUM HABER’de yer alan açık mektubumuzun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırıldığı bilgisini yeni aldık. Havalimanı başta olmak üzere Çorumluların “müjde” beklentileri ile ilgili daha önceki açık mektuplarımızın da Sayın Erdoğan’a ulaştığını biliyorduk. Bunu, memnuniyet verici bir gelişme olarak kaydetmek istiyoruz.

Yerel basın gerçeklerini kısa bir rapor haline getirip, bakanlarla, parti üst yöneticileriyle görüşmelerinde dile getirmeleri için iktidar partisinin ileri gelenlerine iletmiştik. Geçen hafta sonu Çorum’a gelen Ak Parti TBMM Grup Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Naci Bostancı’ya da bu bilgi notunu ulaştırdık.

Şunu açıkça söyleyebiliriz ki, Türkiye genelinde yerel basının sorunları için en fazla mücadele veren yerel basın organlarından biriyiz. Çorum’un sorunları ile ilgili mücadele kararlılığımızı, demokrasi, adalet ve milli irade kavramlarının olmazsa olmazı saydığımız “basının yaşama hakkı, bağımsızlığı ve özgürlüğü” konusunda da eksiksiz ortaya koyuyoruz. Ortaya koymaya devam edeceğiz.

YEREL GAZETELER, DEVLETE DE,

TOPLUMA DA ALDIĞINDAN ÇOK

DAHA FAZLASINI VERMEKTEDİR

Yerel gazeteler, tüm dünyada “demokrasinin kılcal damarları” olarak nitelenir ve halkın haber alma özgürlüğünün en temel araçlarından biri sayılır.

Ülkemizde cumhuriyet tarihi boyunca önemli demokratik işlevler üstlenmiş olan yerel gazeteler, ayrıca milli iradenin sağlıklı biçimde tecellisi bakımından da inkâr edilemez bir öneme sahip olmuşlardır.

Ciddi, seviyeli, yapıcı ve gerçek manada emek ürünü yerel gazeteler, yöresel sorunların paylaşılması, çözüme yönelik kamuoyu oluşturma işlevinin yerine getirilmesi adına da son derece verimli bir “istişare organı” niteliği taşırlar. Yönetenlerle halk arasında köprü görevini yerine getirirler.

Türkiye’de şu an itibariyle 1.200 civarında “resmi ilan yayınlama hakkına sahip” yerel gazete bulunmaktadır. Yaygın ve yerel basının toplam resmi ilan pastası ise yılda yaklaşık 500 milyon liradır. Buna karşılık yine yaklaşık 20 bin civarında istihdam sağlanmaktadır.

Söz konusu 500 milyon liralık resmi ilanın tamamı devlet bütçesinden çıkmamakta, mahkeme ilanları örneğinde olduğu gibi, bir takım ilanların bedelleri, ilgili kişi ve özel kuruluşlardan tahsil edilmektedir.

Ekonomistler, devlet eliyle 20 bin kişilik bir istihdamın bedelini en az 5 milyar lira olarak hesaplamaktadırlar.

Kaldı ki, basının aldığı resmi ilan bedellerinin yarıya yakını, KDV, vergi, sigorta ve % 15’lik Basın İlan Kurumu komisyonuyla yine devlete dönmektedir. Bu arada da 20 bin kişi istihdam edilmektedir.

Vatan-millet-bayrak sevgisiyle, samimiyetle ve özveriyle yerel gazetecilik hizmeti verenlerin beklentileri, devletin iyi ile kötüyü, doğru ile eğriyi, yapıcı ile yıkıcıyı birbirinden ayırması, topluma hiçbir katkısı olmayan, hiçbir değer ifade etmeyen varakparelerle kaynak israfının önüne geçip, gerçekten bu hizmeti yapanlara daha fazla güç vermesidir.

Ciddi bir eliminasyonla, Türkiye’deki yerel gazete sayısının üçte bire düşeceği tahmin edilmektedir.

Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılacak değişikliklerle ve ciddi denetimlerle bu ayıklama sağlanabilir.

Örneğin kimi il veya ilçelerde, haftada bir-iki gün, iki yaprak, yerine göre halka hiç ulaşmayan “sözde” gazeteler çıkarılıyor, çoğu resmi yerlere verilecek sayıda 20-30 adet basılıyor ve gazetecilik adına hiçbir şey yapılmadan resmi ilan pastasından pay alınıyor.

Yüce Meclis’in gündeminde olan Adalet Reformu çerçevesinde icra ilanlarının resmi ilan kapsamı dışına çıkarılması ise, yerel basının ayakta durma imkânını tamamen ortadan kaldıracaktır.

İyi örnekleri koruyup istismarlara son verecek bir yerel basın reformu için düğmeye basılmasının tam zamanıdır.

Yerel basın reformundan kasıt, basın özgürlüğünü koruyarak, tüm yerel gazetelerin kalite düzeyini yükseltmek ve gerçek manada gazetecilik yapar hale gelmelerini sağlamaktır.